Conclusi i lavori collegati alla nuova Tangenziale: si avvicina la riapertura di viale dell’Appennino

Sono stati ultimati i lavori, realizzati da Hera su richiesta di Anas, di spostamento e bonifica condotte acqua, gas, fognatura nera e fognatura bianca in via Appennino finalizzati a risolvere le interferenze tra i servizi a rete gestiti dalla multiutility ed il tracciato del terzo lotto della tangenziale est di Forlì. La viabilità di via Appennino riaprirà venerdì in entrambi i sensi di marcia.

Da lunedì 26 fino a giovedì 29 febbraio verrà chiusa via Grazia Deledda tra la rotatoria Molino del Fico e la via Melandri per le attività di ricollegamento delle nuove reti acqua e gas a quelle esistenti con contestuale dismissione dei tratti di rete sostituiti; la via Melandri, per tutta la durata dei lavori, sarà percorribile in entrambi i sensi di marcia”.

Hera assicura "di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento Hera 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".