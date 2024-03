Trenitalia, sul sito web una nuova sezione dedicata a chi vuole candidarsi per lavorare in azienda

Oltre 1450 persone con un un’età media di 40 anni, più di 44 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, una media di 900 corse al giorno e la flotta di treni regionali più giovane d’Italia. Trenitalia Tper (70% Trenitalia e 30% Tper) è la società che dal primo gennaio 2020 svolge il servizio ferroviario regionale in Emilia Romagna, con estensioni in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana, Marche e Abruzzo. Entrare a far parte della squadra di Trenitalia Tper da oggi è ancora più semplice, grazie alla nuova sezione Lavora con noi del sito www.trenitaliatper.it.

Cinque passaggi per orientarsi in modo semplice, anche con l’ausilio di alcuni video. Da una breve descrizione dell’azienda a quella delle principali figure professionali che vi lavorano – capotreno, macchinista, customer advisor, operatore della manutenzione - con un primo approfondimento delle rispettive mansioni. Dai dettagli dell’iter di selezione agli aggiornamenti in tempo reale sulle posizioni aperte, con possibilità anche di inserimento spontaneo del curriculum in assenza di campagne di assunzione in corso. Per finire, una sezione di question&answer offre risposte alle domande più ricorrenti.

Fino al 14 marzo sarà possibile candidarsi per il ruolo di macchinista, figura storica del trasporto ferroviario, che oggi opera utilizzando moderne e sofisticate tecnologie. Le candidature saranno aperte ai ragazzi e alle ragazze di età compresa fra 18 e 29 anni, che una volta assunti seguiranno un rigoroso percorso di formazione con la guida di istruttori e tutor.

Entro il 2024 il numero dei dipendenti di Trenitalia Tper supererà quota 1500. Nei primi quattro anni di vita in Trenitalia Tper sono state assunte 409 persone, di cui 330 per turn over del personale e 79 per rispondere alle necessità di un’azienda in crescita, orientata a consolidare il proprio ruolo sul territorio e ad offrire nuovi servizi e nuove occasioni di scelta ai clienti.