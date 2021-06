Riconoscimento speciale per l'Inferno pop-up di Massimo Missiroli e Paolo Rambelli al Premio Andersen 2021

L’annuncio è stato dato venerdì in occasione della cerimonia trasmessa in diretta sulle pagine Facebook e Youtube del Premio Andersen

E’ stato assegnato all’edizione pop-up dell’Inferno di Dante ideata da Massimo Missiroli e realizzata dallo stesso con Paolo Rambelli il Premio Speciale della Giuria al Premio Andersen 2021. L’annuncio è stato dato venerdì in occasione della cerimonia trasmessa in diretta sulle pagine Facebook e Youtube del Premio Andersen - il più prestigioso riconoscimento italiano attribuito ai migliori libri per ragazzi dell’annata editoriale, ai loro scrittori, illustratori ed editori – "per essere, nell’anno dedicato a Dante Alighieri, una delle realizzazioni editoriali di maggior originalità. Per la generosità e l’intelligenza di una preziosa realizzazione a pop-up capace di dar nuova vita alle intramontabili immagini di Gustave Doré. Per l’omaggio multimediale alle prime versioni cinematografiche della Commedia".

Il volume unisce infatti alla magia delle tecniche pop-up tradizionali quella della realtà aumentata, consentendo al lettore di poter ascoltare una musica di sottofondo mentre sfoglia le pagine e di completare poi la lettura con la visione di alcuni estratti da film, ovvero con le scene dei due film dedicati all’Inferno nel 1911 che utilizzarono come scenografie le stesse immagini di Dorè sviluppate da Missiroli in 3D. Con Missiroli, ideatore e paper engineer del volume, sono stati quindi premiati altri 3 forlivesi, ovvero Paolo Rambelli, autore dei testi che collegano tra loro le tavole dando continuità alla lettura del volume, Marco Sabiu, compositore della colonna sonora originale, e Genny Cangini, che ha curato la realizzazione grafica del volume.

"Siamo felici per questo prestigioso riconoscimento cui non pensavamo davvero di poter aspirare - hanno dichiarato Missiroli e Rambelli in occasione della premiazione -. Vincere l’Andersen è il sogno di tutti coloro che fanno libri illustrati ed esserci riusciti con un volume che mira ad unire la forma classica del libro con quella innovativa della realtà aumentata è davvero una grandissima soddisfazione".