Piandispino e la vallata del Voltre non è più isolata: costruito in tempi record un ponte sul torrente

L'alluvione di martedì ha reso inagibile il Ponte di Bagnolo che attraversa il torrente Voltre. In pochi giorni si è trovata una soluzione: la riapertura della Provinciale 48 è stata possibile grazie alla realizzazione di una nuova strada transitabile da tutti i veicoli, con un guado che attraversa il torrente. In questo modo è stato ripristinato il collegamento fra Meldola, la frazione di Piandispino ed una vasta porzione di territorio, quella della valle del Voltre, nella quale sono presenti famiglie ed imprese.

"Vorrei ringraziare di cuore la ditta Coromano ed in particolare tutti gli operai, i tecnici ed il titolare perché hanno lavorato senza sosta con passione per restituire ad una comunità, in tre giorni e qualche ora, un collegamento con Meldola - afferma il sindaco Roberto Cavallucci -. Senza un’impresa così, senza uomini così non ci saremmo riusciti. Un grande grazie al dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, gestione Strade, Mobilità e Trasporti della Provincia di Forlì-Cesena ed a tutti i suoi collaboratori per la celerità delle verifiche tecniche e della decisione di realizzare l’opera, all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed alla Prefettura per il continuo sostegno".

"Un grazie sincero lo voglio riservare alla Protezione Civile di Meldola, alla Polizia Locale ed all’Arma dei Carabinieri sempre presenti nel momento del bisogno ed anche in questa non facile situazione. Infine grazie a tutti i cittadini, ai proprietari delle aree occupate dalla nuova infrastruttura, per averci dato fiducia e per aver ogni giorno con le loro parole e con i loro sguardi dato a tutti la forza di compiere un’impresa che sembrava impossibile", conclude.