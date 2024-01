Ripartono i lavori nel cantiere di viale dell’Appennino: un intervento da 150mila euro

Da lunedì 8 gennaio, dopo la sospensione durante le festività natalizie, ripartono i lavori Hera in Viale dell’Appennino per le operazioni di spostamento delle reti acqua, gas e fognature propedeutiche ai lavori Anas per la realizzazione del 3° lotto della Tangenziale Est di Forlì.

L’intervento durerà, salvo imprevisti, fino al 16 febbraio 2024 e riguarda la realizzazione di nuove condotte di fognatura nera e bianca lungo viale dell’Appennino; contestualmente si procederà alla riqualificazione delle reti gas, che comporterà un investimento di 150mila euro.

I lavori torneranno ad interessare viale dell’Appennino fra la Rotatoria Molino del Fico e via Cangini, con la chiusura della carreggiata stradale in entrambi i sensi; la viabilità rimarrà accessibile per i residenti e resteranno pienamente agibili con percorsi segnalati da cartellonistica appositamente installata, le attività aperte al pubblico: specificatamente la Farmacia Appennino, gli adiacenti Studi Medici ed il Mulino Zampighi. Eventuali ulteriori limitazioni alla sosta lungo le viabilità alternative verranno confermate dall’Amministrazione comunale e poste in essere mediante cartelli indicatori. I lavori non interesseranno la pista ciclabile di via Appennino.

Durante il periodo di chiusura della strada i veicoli che circolano in viale dell’Appennino, con provenienza dal centro storico, saranno deviati in viale Risorgimento; quelli che circolano in viale dell’Appennino, con provenienza San Martino in Strada, saranno deviati in via Monda, per i mezzi pesanti, ed in via Placucci per gli altri veicoli. La zona Eurospin con provenienza San Martino in strada sarà accessibile da via Cangini.