"Ripristinare i pali della linea elettrica a Sant’Andrea in Rossano"

Ripristinare il palo della linea elettrica in via San Paolo, all'altezza dell'incrocio con la Strada vicinale consorziale Torricchia, e quelli che si trovano lungo la Strada vicinale consorziale Torricchia nella Frazione Sant’Andrea in Rossano, nel Comune di Forlimpopoli. "La situazione è peggiorata, pertanto se non interverrete tempestivamente, sarete ritenuti responsabili per eventuali danni a persone, animali, mezzi agricoli, cose e quant’altro, che dovessero incorrere, visto anche le reiterate richieste a riguardo", scrive Franco Bagnara, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Forlì in un'informativa inviata anche al Comune di Forlimpopoli e alla Prefettura.