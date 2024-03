Transenne al parcheggio Matteucci per rischio crolli, "solai compromessi, serve la demolizione"

Che cosa sta succedendo al parcheggio di via Carlo Matteucci, quello che si trova dietro il Mercato delle Erbe? “Ormai da 3 anni versa in condizioni di degrado, una parte dell'area è recintata a causa di voragini nell’asfalto, precludendo l’utilizzo di 15 stalli e alcune transenne sono state smontate probabilmente da fruitori del parcheggio, con conseguente pericolo per le persone che ignare parcheggiano su zone a rischio crolli”: lo dicono i consiglieri del M5S Eros Brunelli e Franco Bagnara.

Il tema è stato trattato in un question time in Consiglio comunale, da cui è emerso, nella risposta dell'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta, che il problema non è di immediata soluzione: “Il parcheggio sorge in spazi demoliti della vecchia sede dei Vigili del fuoco. Non sono stati però demoliti i locali sotterranei a cantina, per cui i vecchi solai sono ormai compromessi definitivamente e serve il parere della Sovrintendenza per la definitiva demolizione”. Il recupero è previsto nell'ambito dei prossimi lavori di recupero dell'edificio comunale che circonda il mercato coperto. “Stralci dei lavoro sono già previsti nel piano degli investimenti triennale”.