Rocca di Ravaldino, weekend con quasi 4mila visitatori. Zattini: "Lavoriamo per aperture straordinarie"

"La riapertura della Rocca di Ravaldino si può definire in un solo modo; un successo straordinario per un amore ritrovato". Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e candidato alle prossime elezioni dell’8-9 giugno, tira le somme “di un fine settimane col botto, con quasi 4 mila ingressi certificati". "Sono state due giornate caratterizzate da una partecipazione altissima da parte dei forlivesi - afferma il primo cittadino -. In meno di ventiquattrore, quasi 4 mila persone hanno visitato la Rocca di Caterina e hanno potuto immergersi nella magica ambientazione quattrocentesca con dame e cavalieri, musiche e costumi dell’epoca curati nei minimi dettagli dalle associazioni culturali di rievocazione storica Drago Oscuro, Famaleonis e Rosa dei Venti".

"L’atmosfera si è fatta ancora più suggestiva con il calare della sera, quando l’intero perimetro murario, i bastioni, i camminamenti e il grande maschio sono stati investiti dalla luce monumentale predisposta dai nostri tecnici. Visto l’enorme successo del week inaugurale - conclude Zattini - abbiamo lavorato ad aperture straordinarie previste per giovedì 25 aprile, mercoledì 1° maggio e domenica 2 giugno, dalle 10.00 alle 19.30 e stiamo ragionando su ulteriori date. Vogliamo che la Rocca e il suo giardino diventino nuovamente un punto di riferimento per la città, un luogo di condivisione per le nostre famiglie ma anche un polo di attrazione turistica tutto da riscoprire.” Le aperture proseguiranno nei prossimi fine settimana, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 19.30. L’ingresso è sempre gratuito. Per ragioni di sicurezza ai camminamenti di ronda si accede solo a gruppi di massimo 10 persone, accompagnati dal personale in servizio.