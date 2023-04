Rock-E45 regala amicizie ed emozioni, progetto di gemellaggio musicale tra Bertinoro e Kaufungen

Con una applauditissima lezione-concerto tenutasi per gli studenti della scuola media di S.Maria Nuova si è appena conclusa la settimana di lavoro che ha dato inizio alla decima edizione di Rock-E45, progetto di gemellaggio musicale che vede collaborare un gruppo di giovani studenti della scuola musicale Dante Alighieri di Bertinoro con altrettanti ragazzi tedeschi della Scuola Grosse-Musik di Kaufungen.

Suonare tanto da mattina a sera con poco spazio per il tempo libero, questo il pane quotidiano per il gruppo di 14 ragazzi dai 12 ai 20 anni seguiti dal docente tedesco Uli Grosse e dai due docenti italiani Francesco Preziosi e Chiara Casadio. L'impegno profuso è tanto ma viene puntualmente premiata dal risultato finale, decisamente ad alto livello, che non manca mai di entusiasmare gli studenti della Scuola Media che assistono e interagiscono alla lezione-concerto finale. Dopo le fatiche diurne, in serata arriva poi il meritato relax quando, fra chiacchiere, risate e prelibate cene organizzate grazie al prezioso impegno delle famiglie ospitanti, si compiono veri e propri miracoli in tema di socializzazione, non solo fra i ragazzi ma anche fra le rispettive famiglie creando spesso legami di amicizia che durano nel tempo, come l'esperienza decennale ha avuto modo di dimostrare.

Sostenuto dai Comuni di Bertinoro e Kaufungen, con l'appoggio dei relativi Comitati Gemellaggi e in collaborazione con le Scuole pubbliche dei rispettivi paesi, il progetto Rock-E45 è normalmente articolato in tre fasi la prima delle quali si è appunto svolta a Bertinoro, la seconda è prevista in Germania in luglio, per poi tornare a Bertinoro a inizio settembre per il concerto finale durante la tradizionale Festa dell'Ospitalità.