L'avventura di quattro giovani, l'incontro con gli alieni: il romanzo sugli Ufo ambientato a Villa Rovere

"Con loro". Un romanzo sugli Ufo ambientato a Villa Rovere. L'opera è a cura dei gemelli Alfonso e Nicola Vaccari, acquistabile in libreria dal 22 settembre. Si tratta, spiegano i gemelli Vaccari, di un romanzo "avvincente e pieno di suspance, che tratta in specifico il fenomeno Ufo, le abdunctions e il contatto con civiltà extraterrestri. Bisogna dire che sono passati oltre settant’anni da quando l’era contemporanea del fenomeno Ufo (Undentified Flying Object) ora chiamato Uap (Undentified Aerial Phenomena) ha avuto inizio".

"Questo fenomeno, prima ridicolizzato dai leader mondiali, metteva anche in cattiva luce i contattisti, spesso perseguitati a tal punto che la loro vita era minacciata allo scopo di azzittirli - argomentano gli autori -. Erano osteggiati perfino i centri ufologici nazionali e internazionali; chi dichiarava avvistamenti anche fra gli stessi militari, veniva sospeso o deriso. Un argomento spesso scansato per non cadere nel ridicolo e non compromettere valide carriere, non solo a livello politico. Oggi nel 2021, tale fenomeno è divenuto oggetto di legislazione federale del governo Usa".

La storia

Era il 2021 quando i gemelli Vaccari hanno deciso di stilare il loro manoscritto. I protagonisti sono quattro giovani appassionati della filosofia Cottagecore, che decidono di trascorrere una vacanza estiva a Villa Rovere, frazione di Forlì. Alle sorelle Martina e Carol si uniscono il cugino Giulio e la loro amica Virginia. I ragazzi intraprendono un'esperienza di vita agreste a contatto con la natura, durante la pandemia da covid-19. Iniziano gli avvistamenti: luci nel cielo, esseri misteriosi, Ufo.

I dischi volanti appaiono di giorno e di notte, sino a quando vengono rapiti dai Grigi, una razza aliena. Fanno amicizia con Francesco, tecnico informatico, che gli presenta il giornalista Marco. Iniziano ad indagare sul problema delle abductions che si susseguono, sino a quando giunge terribile una minaccia. Dopo uno straordinario contatto assurgono ad una conoscenza cosmica che li condurrà allo Scrutatore Wolf, per metà alieno e per metà terrestre, il quale farà al gruppo un'incredibile rivelazione.

La copertina del libro