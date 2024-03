Via Emilia, spento definitivamente il semaforo all'incrocio di Panighina: ecco la rotonda provvisoria

Spento definitivamente il semaforo di Panighina lungo la via Emilia. Dalla notte tra giovedì e venerdì infatti si transita lungo la rotonda provvisoria, portando significativi vantaggi nella gestione del traffico, considerata l’alta percorrenza della strada, ed una maggior sicurezza con una conseguente riduzione di incidenti, specie nelle ore notturne quando il semaforo non è in funzione. L’investimento complessivo che porterà alla realizzazione della rotonda definitiva è di 1,32 milioni euro, di cui 1,2 milioni finanziati direttamente dalla Regione Emilia-Romagna, mentre la Provincia ha stanziato 120mila euro di fondi propri.

La rotonda avrà un diametro esterno di 60 metri e sarà caratterizzata da ingressi a due corsie sulla via Emilia e uno singolo sulle altre due vie provinciali (Provinciale 65 “Cesena-Bertinoro” e Proviniale 5 “Santa Croce”). Oltre alla Provincia e alla Regione Emilia-Romagna, gli enti coinvolti nella realizzazione dell’opera sono: il Consorzio di Bonifica della Romagna per la modifica della rete esistente di scolo delle acque che attualmente scorre sotto la sede stradale, il gestore della pubblica illuminazione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e Anas, in quanto proprietaria della via Emilia, con la quale è stata sottoscritta una Convenzione regolante i rapporti tra gli enti coinvolti nell’opera.