L'impegno della Round Table Italia e RT6 Forlì nell'emergenza alluvione: carico di aiuti al Villa Romiti

La Romagna a causa di una devastante alluvione si trova in ginocchio, e la Round Table nazionale si mobilita, assieme alle Tavole del territorio tra cui la RT6 Forlì, fondata in città nel 1966, una delle più attive a livello italiano. Vanghe, generatori, idropulitrici, ma anche latte, acqua, alimenti, omogenizzati, prodotti per la casa e per l’igiene personale, pannolini, vario materiale da lavoro, tavoli, sedie, abbigliamento bambino e adulti. È il contenuto di quanto donato da molte Tavole d’Italia per un totale di oltre 40 quintali di materiale.

Un carico portato al Palasport Villa Romiti dalla RT6, in due fasi, sabato scorso dal presidente del prossimo anno sociale, Niccolò Riccardi, assieme al socio Denis Brighi, e domenica 28 maggio, dall’attuale presidente, Riccardo Lombardi, aiutato dai soci Luca Zagnoli, Francesco Donati e Filippo Giglioli. Ad accogliere il trasporto degli aiuti, domenica vi è stato il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, assieme all’assessora Paola Casara e al vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri. Le donazioni sono avvenute coordinandosi con l’attivissimo Comitato del Quartiere Romiti, presieduto da Stefano Valmori.

“È commovente - afferma Lombardi - il modo in cui tanti amici da tutta Italia si sono mobilitati per fare arrivare il loro sostegno. Non lo dimenticheremo mai”. Gli aiuti sono giunti al punto di raccolta di Ravenna. Da lì sono partite le donazioni verso le città della Romagna colpite dalla devastante alluvione, tra cui Forlì a cui sono stati destinati appunto 40 quintali di vario materiale. “È stato poi un onore - aggiunge Lombardi - incontrare il sindaco Zattini, l’assessora Casara e il vicecomandante della Polizia Locale Gualtieri, e poter loro manifestare che la Round Table 6 Forlì c’è al servizio della comunità. Come già abbiamo fatto, inoltre, continueremo con i nostri soci ad andare nelle zone più colpite ad aiutare nelle operazioni di pulizia". "Ci vorrà non poco tempo per curare l’enorme ferita dell’alluvione. Come RT6 tenteremo con il massimo impegno di portare il nostro aiuto a questa situazione di bisogno - afferma il prossimo presidente di Tavola, Niccolò Riccardi -. D’altronde siamo un club service, e appunto l’aspetto del servizio è per noi fondamentale"-