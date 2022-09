Sabato di maltempo, giornata di passione per i Vigili del Fuoco: 106 interventi su tutto il territorio provinciale

A causa del maltempo il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha effettuato ben 106 interventi. Sono stati effettuati interventi per alberi caduti, rami pericolanti, allagamenti scantinati, rimozione ostacoli, messa in sicurezza di coperture e 2 incendi di appartamento. Ancora, sabato sera, ci sono ancora 20 chiamate in attesa di intervento. Due unità del Comando sono state inviate in supporto al comando di Fermo con un automezzo Tridimensionale.