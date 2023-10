Salvatore Giannella a "Salotto blu: "Ecco chi era Michele Ferrero", colui che inventò la Nutella

Da giornalista Salvatore Giannella ha diretto periodici popolari e di prestigio come "Airone" e "L' Europeo". Negli ultimi anni si è dedicato alla saggistica: è in libreria "Michele Ferrero, condividere valore per creare valore", biografia dell' imprenditore che inventò la Nutella e creò una delle più grandi e innovative aziende alimentari al mondo. Il libro di Giannella, edito da Salani, è in testa alle classifiche nazionali di vendita. Giannella ha descritto la figura di Ferrero conversando con Mario Russomanno nel corso della trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre. "Ferrero - ha spiegato lo scrittore - non era solo un geniale imprenditore, ma un uomo di caratura superiore, basti pensare al rispetto che aveva per gli oltre quarantamila dipendenti dell' azienda. Qualche esempio? Erano i lavoratori meglio pagati del settore e pulmini aziendali li passavano a prendere a casa per rendere comodo il tragitto e non intasare il traffico locale".