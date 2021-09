Santa Sofia, dopo più di un anno di restrizioni riprendono le attività alla palestra comunale

Con l'arrivo dell'autunno sono fase di avvio le attività sportive organizzate nella palestra comunale di Santa Sofia. Vista infatti la situazione attuale, con una percentuale di vaccinati in crescita e con un calo di contagi notevole a livello locale, Comune e Gks Santa Sofia – gestore della struttura - hanno condiviso la scelta di ripartire ufficialmente con le attività sportive nella palestra comunale dal 4 ottobre prossimo.



Tutto avverrà, ovviamente, nel rispetto delle normative attualmente vigenti, per garantire la tutela della salute di tutti i fruitori: già nel 2020 Comune e Gks Santa Sofia avevano condiviso un protocollo per la fruizione degli spazi, che è stato ovviamente aggiornato con l'obbligo di green pass per gli atleti di età superiore ai 12 anni. Lungo la settimana, quindi, nella palestra comunale riprenderanno le attività consuete quali pallavolo, calcetto e karate e la palestra potrà essere disponibile anche per le lezioni di ginnastica ritmica, se necessario.



"Dopo più di un anno di restrizioni, chiusure e ripartenze delle attività, ad oggi sembra si possano riprendere le attività sportive al chiuso - commenta l'assessore allo sport, Tommaso Anagni -. A mio avviso, si tratta di attività di fondamentale importanza per la vita sociale delle persone, specie per i giovani che attraverso lo sport imparano le regole del gioco, l’impegno nel raggiungere gli obiettivi, vincere perdere, rispettare gli avversari e soprattutto stare bene con il proprio fisico e la propria mente".