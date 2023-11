Santa Sofia e Galeata, ripartono le attività del Grillo Parlante: dopo scuola e attività ricreative

Sono ripartite lunedì scorso le attività del Grillo Parlante, il Centro Educativo pomeridiano organizzato da Cif Santa Sofia con Asp San Vincenzo de' Paoli e il contributo di Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Il Centro Educativo garantisce aiuto nello svolgimento dei compiti per i ragazzi della scuola primaria e sceondaria di primo grado e propone attività ludico ricreative a Santa Sofia e Galeata.

Per quanto riguarda Santa Sofia, le attività si svolgono nella sede del Cif in via Nefetti 3D, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 e sono rivolte agli studenti di scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Il servizio ha un costo settimanale di 15 euro e i minori dovranno essere accompagnati alla sede del Cif.

Per Galeata, le attività sono in programma ogni venerdì e sabato, dalle 15 alle 17, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado e si svolgono presso il Centro Giovani. Il costo settimanale è pari a 5 euro. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni è possibile contattare il CIF Santa Sofia al numero 348 5194348 oppure via email a cifsantasofia@libero.it