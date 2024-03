Santa Sofia ricorda il professor Biandronni con una borsa di studio: l'arte è il tema del 2024

Il Comune di Santa Sofia, per commemorare la figura del compianto professor Giancarlo Biandronni per lungo tempo protagonista della vita dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia prima come docente e poi come drigente e per onorare il suo spirito illuminato, creativo, innovatore ha istituito nell’anno 2022, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì – Cesena, due borse di studio a lui intitolate, a favore degli studenti meritevoli residenti nel comune di Santa Sofia e frequentanti le medie e superiori.

Delle due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, una sarà a favore degli studenti residenti a Santa Sofia e frequentanti le medie, una a favore degli studenti residenti a Santa Sofia e frequentanti gli istituti superiori. L'iniziativa proseguirà per sette edizioni annuali totali consecutive, ognuna delle quali verterà su un argomento legato alla vita, formazione e carriera del prof. Giancarlo Biandronni e per l'anno 2024 l’argomento prescelto è “Arte. Un linguaggio universale”. I ragazzi, dunque dovranno presentare un progetto individuale incentrato sull’arte intesa come linguaggio universale e strumento di dialogo, confronto, convivenza e pace.

I partecipanti potranno presentare un loro personale lavoro che rientri in una delle forme espressive di seguito indicate: elaborato pittorico-artistico; immagine fotografica; produzione grafica; video di durata non superiore ai 3 minuti. I candidati potranno partecipare con un solo prodotto, opera o elaborato.I candidati dovranno presentare i propri lavori seguendo le modalità specificate nel bando, pubblicato sul sito del Comune, all’Albo pretorio e inviato a mezzo pec all’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì – Cesena che provvederà a diramarlo alle scuole interessate. Ai fini della partecipazione al concorso dovranno essere presentati domanda di partecipazione redatta secondo il modello con liberatorie per i diritti di utilizzo e per diritti di immagine e foto/video/produzione grafico pittorica con spiegazione sintetica del lavoro svolto.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Santa Sofia a partire dal 25 marzo ed entro le 12 del 6 maggio 2024. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori dell’iniziativa, che si riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo. I progetti ed i relativi prodotti saranno valutati da una commissione mista in rappresentanza del Comune di Santa Sofia, degli Istituti Scolastici, delle Associazioni e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena, che giudicherà gli elaborati in base ad una serie di criteri specificati nel bando. I vincitori della Borsa di Studio riceveranno un premio in denaro nel corso dell'evento di premiazione che si svolgerà nel mese di giugno a Santa Sofia.