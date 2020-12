Santa Sofia, un'altra vittima alla casa di riposo: "Da chiarire se è dovuto al covid"

La casa di riposo "San Vincenzo De Paoli" piange un'altra vittima. "Si tratta di un ospite che era risultato positivo al covid-19 - spiega il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Era ritenuto in via di guarigione, quindi sarà l'Ausl a chiarire se la causa del decesso sia il virus o meno". Nella cra ci sono ancora cinque infettati, tutti in isolamento nella struttura. "Le condizioni sono stabili e siamo in attesa dell'esito dei tamponi eseguiti giovedì dall'Ausl", chiarisce il primo cittadino.

Nel comune della vallata del Bidente ci sono ancora 32 positivi, uno dei quali ricoverati in ospedali. I guariti complessivamente sono 140, mentre i decessi sono sette. "Ci sono ancora circa 65 persone in isolamento domiciliare, compresi i contagiati", aggiorna il sindaco. Valbonesi annuncia anche un'intensificazione dei controlli: "Nei prossimi giorni ci sarà una copertura h24, che avverranno su tutto il territorio comunale, questo per evitare comportamenti al di fuori delle regole consentite dal dpcm".