Benzinai in sciopero per 72 ore sulle autostrade: ecco dove sarà garantito il servizio

72 ore di sciopero nazionale dalle 22 di martedì 13 dicembre fino alla stessa ora di venerdì 16 dicembre 2022. Tre giorni di chiusura delle aree di servizio autostradali per la protesta delle organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti autostradali (Faib, Fegica ed Anisa) che chiedono di essere ascoltati e di capire quale sarà il loro destino. A causare lo stato d’agitazione è il testo della bozza di Decreto Interministeriale che viene fatta circolare dagli ultimi giorni della scorsa legislatura, come spiegato a Today da Antonino Lucchesi, presidente Faib autostrade.

"Urge un nuovo decreto sulle concessioni autostradali - ha affermato Il 7 agosto del 2020 è scaduto il precedente decreto sulle concessioni, che poi non è stato rinnovato a causa della pandemia, congelando di fatto tutte le assegnazioni. Sarà un decreto importante perché sancirà il modo in cui verranno espletate le gare e quali saranno le nuove regole. Soltanto scoprendo questo potremo capire se sopravviveremo o no".

Un problema che non nasce certo oggi, ma che diventa sempre impellente se rimane inascoltato: "Prima con Conte e poi con Draghi - ha sottolineato Lucchesi - avevamo fatto delle proposte, rimaste tutte disattese, abbiamo scritto anche all’attuale governo e a tutti i ministeri coinvolti, ma ad oggi non vi è stata alcuna risposta. Lo scorso 31 ottobre dovevano uscire le nuove regole, ma questo non è avvenuto, motivo per cui ad oggi noi non possiamo sapere come andrà a finire. Ci spaventa il fatto che, nella bozza circolata negli ultimi mesi, noi non esistiamo completamente".

I distributori aperti

La Regione Emilia Romagna ha fornito la lista dei distributori di carburante aperti in occasione dello sciopero nazionale degli impianti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi. Gli impianti che nella regione devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero, che andrà esattamente dalle ore 22 di martedì 13 dicembre alle ore 22 di venerdì 16 dicembre, sono lungo l'A14 le aree di servizio Rubicone Est e Ovest, mentre lungo l'A14 dir le aree di servizio Sant'Eufemia Ovest e Est.

A1 Da Milano a Napoli SECCHIA OVEST km 156

A1 Da Napoli a Milano RONCOBILACCIO EST km 243

A1 Da Napoli a Milano SAN MARTINO EST km 114

A13 Da Padova a Bologna PO OVEST km 43

A14 diramazione Da Bologna a Taranto S. EUFEMIA OVEST km 20

A14 diramazione Da Taranto a Bologna S. EUFEMIA EST km 20

A14 Da Taranto a Bologna RUBICONE EST km 111

A14 Da Bologna a Taranto RUBICONE OVEST km 111

A21 Brescia – Piacenza – Torino NURE NORD km 166

A22 Da Brennero a Modena CAMPOGALLIANO OVEST km 309