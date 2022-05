Ha insegnato il valore dell'integrazione, addio al pedagogista Andrea Canevaro. "Un educatore che porteremo nella memoria"

Romagna in lutto per la scomparsa di Andrea Canevaro. Il celebre pedagogista, professore emerito dell’Università di Bologna, è morto giovedì mattina dopo una breve malattia all’ospedale di Ravenna. I suoi insegnamenti hanno lasciato un segno indelebile anche a Forlì. Arriva il cordoglio della città mercuriale attraverso l'assessore alle Politiche Educative, Paola Casara, ricordandolo come "punto di riferimento per chiunque abbia fatto della pedagogia e della formazione la propria strada".

"Grazie alla sua dedizione, alla professionalità, alla dolcezza e alla grinta, Canevaro è stato una figura di importanza fondamentale, tanto nel nostro paese quanto all’estero, nel processo di integrazione ed inclusione delle persone con disabilità - prosegue Casara -. La Città di Forlì conserva il ricordo di tutte le occasioni in cui, con grande impegno, Canevaro ha collaborato con il territorio nell’ambito di corsi di formazione per educatori e insegnanti, convegni, seminari e gruppi di progetto, rinnovando costantemente il proprio impegno per grandi e piccini. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia e agli amici, ma anche coloro che hanno avuto l'onore e la grande opportunità di condividere un momento con Andrea, educatore e uomo che tutti noi porteremo nella memoria".