I piloti dell'aviazione commerciale si formano a Forlì: Air Dolomiti sceglie la scuola di Professione Volare

La compagnia aerea Air Dolomiti, del Gruppo Lufthansa, sceglie Professione Volare con sede all’aeroporto di Forlì come scuola di addestramento per i futuri piloti commerciali. Martedì i responsabili del Recruiting di Air Dolomiti spiegheranno ai ragazzi del corso Atpl le modalità di accesso al percorso di selezione della compagnia che potrà avvenire già durante le fasi di addestramento.

Professione Volare, fondata nel 1994 dal comandante Cesare Montefiori, colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare con alle spalle anni di esperienza come istruttore di volo ed ex comandante della flotta aerea del Gruppo Ferruzzi, svolgerà corsi ad hoc per gli allievi che saranno poi assunti dal vettore e sottoposti all’abilitazione in compagnia e successivamente destinati agli aeromobili già in flotta. Il primo corso, iniziato a ottobre (il secondo a maggio 2024) avrà una durata di circa 18-20 mesi.

A Professione Volare, che dispone di nove aerei, gli allievi acquisiranno la formazione utile a diventare piloti dell’aviazione commerciale attraverso un iter che prevede lezioni teoriche e pratiche con docenti ed istruttori di volo certificati Easa. E' doveroso ricordare come molti ex allievi di Professione Volare siano oggi piloti e comandanti di prestigiose compagnie aeree nazionali e internazionali.

Air Dolomiti ha iniziato a volare nel 1991 ed oggi è una compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa che opera dai principali aeroporti italiani verso la Germania, con una flotta di Embraer 195 e circa 1000 voli settimanali verso gli HUB di Monaco di Baviera e Francoforte.