“Grazie per aver pulito la mia scuola”: la gioia della bimba che può tornare sui banchi

Tocca il cuore dei volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia il messaggio di ringraziamento che arriva da una bimba che frequenta la scuola a Predappio: “Grazie per aver pulito la mia scuola”. Un ringraziamento che arriva dopo una giornata di interventi fatti in diverse aree del territorio e che ha commosso i tanti volontari arrivati da fuori Regione nelle zone alluvionate.

Nella giornata di lunedì il contingente dei volontari e dei funzionari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, che sono da giorni dislocati su Forlì, sono intervenuti in tre diversi punti di cantiere. Una squadra ha lavorato per portare a termine i lavori di pulizia nello scantinato allagato di una abitazione, mentre altri due raggruppamenti hanno raggiunto punti critici.

Il primo è intervenuto a Roncadello per rimuovere l’acqua all’interno di un istituto scolastico, il secondo, operato in collaborazione con i Vigili del fuoco e con un contingente dell’Aeronautica, ha provveduto allo svuotamento dello scantinato di un condominio.

Nel pomeriggio di lunedì, una parte del contingente schierato su Predappio si è unito ai volontari per dare aiuto all’interno dei locali della scuola.

Una giornata che si è conclusa col ringraziamento che ha commosso i volontari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia da parte della piccola che, entusiasta, può tornare sui banchi insieme ai compagni.