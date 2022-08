"Piccoli educatori cinofili": oltre 200 bimbi a Castrocaro a scuola di gestione del cane

"Piccoli educatori cinofili" crescono. Il progetto, organizzato a Castrocaro dall'Associazione Compagni di Vita presieduta da Monica De Stein, ha visto 250 bambini da tutt'Italia, ospitati in una colonia estiva a Cesenatico, partecipare dal mese di luglio fino a martedì scorso ad una serie di incontri finalizzati a sviluppare l'educazione cinofila e il senso civico nella gestione del cane.

"Siamo davvero soddisfatti - afferma entusiasta la responsabile del Centro -. Abbiamo imparato tanto divertendoci, proponendo laboratori e giochi a tema, ma anche dimostrazioni legate al a discipline come hoopers, agility, detection games e ricerca di oggetti o persone. I piccoli partecipanti sono stati bravissimi e sono subito entrati in sintonia con gli educatori, con gli addestratori professionisti, iscritti all'albo del Coni, e soprattutto con i nostri amici a quattro zampe. È stata sicuramente un'esperienza molto positiva che abbiamo intenzione di valorizzare i prossimi anni, insieme alle altre numerose iniziative del nostro Centro Cinofilo."

Alla conclusione del progetto hanno presenziato per un saluto il consigliere Alessandro Ferrini, con delega al benessere animale, e il sindaco Francesco Billi. "Salutiamo e ringraziamo di cuore i piccoli ospiti del corso - le parole del primo cittadino -. Il nostro Centro Cinofilo, grazie all'impegno di Monica e dei suoi collaboratori, si sta sempre più distinguendo come punto di riferimento a livello nazionale. Questa crescita non solo ci rende orgogliosi, ma può diventare anche un'opportunità per il territorio, pertanto l'amministrazione si rende disponibile per collaborazioni future rivolte al vasto mondo della cinofilia. In questo senso vogliamo anche ampliare i servizi pubblici per chi risiede e visita il nostro Comune: stiamo ad esempio valutando la realizzazione di un primo sgambatoio comunale, atteso da molti cittadini, nonché alcune campagne mirate di sensibilizzazione."