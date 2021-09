Secco abbandonato di fianco alla campana del vetro: Alea bonifica l'area interessata

Alea Ambiente risponde alla segnalazione “Campana del vetro via Seganti, ogni settimana compare del secco abbandonato” del signor Giuseppe, pubblicata su Forlìtoday. La società ha infatti informato di aver effettuato nel pomeriggio di lunedì l'intervento di pulizia nell’area interessata. "Con l’occasione si ringraziano gli utenti per le loro segnalazioni, e al contempo si invita a utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta porta a porta per il conferimento di rifiuti domestici indifferenziati" si legge in una nota di Alea