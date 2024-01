Servizi alle persone con autismo e disabilità intellettiva, dibattito tra gli esperti del settore

Si è svolto sabato scorso, nel salone del Comune di Forlì, l'evento aperto alla cittadinanza: dal titolo “A.ffrontiamo il D.omani I.nsieme”- Lo stato dell’arte nella continuità tra i servizi dell’infanzia e dell’età adulta nelle persone con autismo e disabilità intellettiva. La mattinata di confronto è stata organizzata dalla Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell’Adolescenza di Forlì, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Forlì e con gli altri servizi del territorio, Servizi sociali ed educativi del Comune, scuole e associazioni dei familiari (Anfass, Bucaneve per l’autismo e Voce all’Autismo).

L’obiettivo era di affrontare il tema del passaggio all’età adulta di ragazzi con autismo e disabilità intellettiva, compresi i dubbi e le domande più frequenti che le famiglie pongono ai servizi.

L’incontro ha permesso di presentare anche i nuovi percorsi che l’Ausl della Romagna e gli altri enti pubblici stanno mettendo in campo, per fornire una sempre miglior assistenza e supporto: la nuova équipe di transizione all’età adulta, i nuovi percorsi, le modalità di lavoro integrate tra gli psichiatri del Centro di Salute Mentale e i servizi socio-sanitari, l’ampliamento dell'offerta di servizi educativi extrascolastici e per il tempo libero, anche quelli in collaborazione con gli enti di volontariato. Incontri simili saranno organizzati anche negli altri due distretti socio-sanitari del territorio, Cesena e Rubicone. Essendo il 27 gennaio, Giornata della memoria, non è mancato un riferimento, a cura di Michele Sanza, direttore del Dipartimento di salute mentale di Forlì-Cesena, al fatto che uno dei primi atti del programma eugenetico nazista fu proprio la sterilizzazione forzata e l’eliminazione sistematica di bambini e adulti disabili.