Shoah, al liceo "Morgagni" Roberto Matatia racconterà l'esperienza vissuta dalla sua famiglia

Proseguono le iniziative al Liceo classico "Morgagni" dedicate alla Giornata della Memoria. Martedì l’aula Icaro 1 ospiterà un’assemblea di istituto in cui gli alunni incontreranno Roberto Matatia, faentino di origine ebraica, che porterà la testimonianza di quanto accaduto alla sua famiglia nel periodo del fascismo e della guerra, in conseguenza delle Leggi razziali. Matatia, imprenditore, laureato in giurisprudenza e scrittore continua con questa iniziativa il suo costante impegno per mantenere viva la sua testimonianza di vita e cultura ebraica.

L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione del suo libro “Passerà. Storia di una famiglia ebrea”. “A motivo dell’insufficiente capienza dell’Aula Magna rispetto all’intera popolazione studentesca del Liceo - sottolinea il professor Marco Lega, dirigente dell'istituto - si è condivisa con i Rappresentanti d’Istituto l’idea di ospitare in Aula Icaro 1, oltre ai Rappresentanti d’Istituto, il maggior numero di classi, prevedendo anche l’opportunità di rappresentare i diversi indirizzi di studio e livelli di classe. L’iniziativa potrà comunque essere seguita anche in diretta streaming dagli alunni di tutta la scuola".