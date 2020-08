Si perdono all'interno della foresta della Lama: paura per madre e figlio

Disavventura nel pomeriggio di Ferragosto per una madre e il figlio che avevano deciso di fare una passeggiata alla diga di Ridracoli. Parcheggiata l'auto nei pressi di Camaldoli, i due - rispettivamente di 55 e 19 anni, residenti a Cesena - hanno cercato sul web la traccia per arrivare alla diga. Attivato il Gps del loro smartphone hanno cominciato a seguire le indicazioni. Purtroppo in zona la linea dati è molto debole, se non addirittura assente e i due si sono trovati nel bel mezzo di un bosco con vegetazione molto alta in una zona caratterizzata da salti e strapiombi.

Impauriti, preoccupati e complici anche delle calzature assolutamente non idonee a quei tipi di terreno si sono fermati. Erano circa le 16 quando la donna ha chiamato i Carabinieri per chiedere aiuto. I militari attivano il Soccorso Alpino e Speleologico che ha in viato sul posto la squadra della Valle del Bidente. Il caposquadra mentre si avvicinava alla zona ha chiamato la donna, ma questa non sapeva dire dove si trovava, ha quindi deciso di attivare un locator per identificare la posizione. Fortunatamente la procedura è andata a buon fine e i due sono stati localizzati. Si trovavano dentro alla foresta della Lama.

La squadra li ha raggiunti intorno alle 19. Stavano bene ed erano solo impauriti, ma la discesa è stata molto lunga e complessa. I due che già facevano fatica a camminare sono stati imbragati e i tecnici hanno dovuto stendere della corde fisse in alcuni tratti, in altri hanno dovuto accompagnarli facendogli sicura con la corda dall’alto per facilitare loro la discesa. L’intervento si è concluso alle 23, quando i due hanno raggiunto la loro vettura a Camaldoli.