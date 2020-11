Si trovava nei pressi dell'aeroporto: trovato e neutralizzato un ordigno bellico

Dal terreno è riemerso un ordigno bellico. Era stato rinvenuto il 3 novembre scorso in un’area coltivata situata nelle vicinanze dell’aeroporto Ridolfi. Si tratta di una granata di artiglieria da 88 millimetri inglese, che era venuta alla luce durante operazioni di dissodamento del terreno. Giovedì mattina è stato fatto brillare in una cava attrezzata e convenzionata: l’intervento è stato attuato da militari del Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore, che hanno operato insieme da una pattuglia della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, con la sovrintendenza della Prefettura.