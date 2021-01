Sicurezza stradale, traffico ed inquinamento: se ne parla in un incontro

Mercoledì alle 21 si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri "Quanto costa all'umanità l'inquinamento atmosferico" organizzato dal Comitato per il No al Megastore di Forlì e Legambiente Forlì-Cesena dal titolo. Saranno protagonisti Giordano Biserni, in qualità di presidente Asaps, e Andrea Gualtieri, vice comandante polizia locale di Forlì. Accanto agli ospiti nella discussione sarà presente il presidente di Legambiente Forlì-Cesena Francesco Occhipinti, verranno mediati, in rappresentanza del Comitato stesso, da Sara Conficconi; l'evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook di entrambi gli organizzatori.

"Il tema dell'incontro sarà sulla sicurezza stradale e ciò che comporta sulla viabilità l'aumento del traffico - viene illustrato -. L'obiettivo è quello di parlare dei temi quotidiani, di ciò che vediamo fuori dalla nostra finestra per cercare di ampliare il ragionamento e arrivare al solo e unico punto fondamentale, ovvero che la tutela del nostro ambiente merita di essere messa sempre al primo posto, perché l'irreversibilità dei comportamenti che stiamo mettendo in atto la pagheremo tutti. La nostra battaglia può essere la battaglia di chiunque come noi sia stanco di vedere l'indifferenza con la quale si stia dando privilegio alla sola logica commerciale, ampliamo i nostri sguardi, perchè l'ambiente è solo uno,a prescindere da dove e come si contribuisca a distruggerlo".