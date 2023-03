Sindacati, Mauro Marchiani eletto nuovo segretario provinciale dell'Ugl Salute

La Ugl Salute pianta una importante bandierina nel suo processo di espansione e crescita. E’ stato infatti nominato segretario provinciale, per le zone di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, Mauro Marchiani. Classe 1976, ha maturato una lunga esperienza nell’emergenza-urgenza. “La Situazione Sanitaria nella mia realtà provinciale – dice dopo la nomina - ha bisogno di rappresentanze sindacali pronte a battersi per gli operatori sanitari. Assistiamo ogni giorno a riassetti e riorganizzazioni che non tengono conto del lavoratore".

"Chi fino a poco tempo fa era un “eroe" adesso viene bistrattato dalle aziende sanitarie che non hanno altro scopo che il risparmio economico, perdendo di vista il benessere deli professionisti e dei cittadini. Intendo battermi con tutto me stesso - prosegue Marchiani - per il rispetto dei contratti e per la difesa di tutto il personale che tanto ha dato durante la pandemia e prosegue a fornire il suo contributo con generosità e professionalità scontrandosi spesso con il poco apprezzamento delle aziende sanitari. Ringrazio il segretario nazionale Giuliano e l’intera Ugl Salute per la fiducia accordatami e spero di essere all’altezza delle attese nel compito che mi attende”.