Alluvione a Forlì, situazione difficilissima ai Romiti: evacuazioni con i gommoni dei Vigili del Fuoco

"Non sottovalutate la situazione perché è critica". Una notte insonne per i forlivesi, alle prese con l'emergenza alluvione. La pioggia continua a cadere battente, mentre il Montone continua ad invadere alcune aree della città: sommersi i Romiti, l'area Schiavonia, così come Corso Garibaldi. Si è palesato uno scenario che mai i cittadini avrebbero potuto immaginare, nonostante le previsioni per la giornata di martedì che indicavano quantitativi consistenti di precipitazioni, oltre i 100 millimetri.

Nella prima serata il Montone è esondato, con l'acqua del fiume arrivata ad invadere zona come le vie Cormons, Monte San Gabriele, Nervesa, Martiri delle Foibe e vie limitrofe. Inondato il parco urbano Franco Agosto. In parte di via Del Portonaccio e Corso Garibaldi l'acqua ha raggiunto un metro d'altezza, mentre Porta Schiavonia, così come il passaggio tra viale Salinatore e viale Italia è transitabile. Situazione critica ai Romiti, invasa da oltre un metro e mezzo di acqua. In serata erano in corso diverse evacuazioni con il gommone dei Vigili del Fuoco. Il Palazzetto dei Romiti si è trasformato in un punto di prima accoglienza, con 200 brandine. Sono un'ottantina i residenti che sono stati accolti nell'area allestita dalla protezione civile.

Prima dell'apocalissi i volontari dei Romiti, insieme al personale della Protezione civile e scout, avevano distribuito sacchetti di sabbia. "Stiamo cercando di gestire una situazione difficilissima - le parole del vicesindaco Daniele Mezzacapo -. Gli argini dei fiumi in alcuni punti hanno esondato e le piene stanno arrivando in modo imponente. Il mare non riceve le acque, anzi c’è un effetto contrario ovvero il mare ce le restituisce e il vento da est non le fa confluire nell’Adriatico".

Imponente la macchia dei soccorritori: "Gli elicotteri dei pompieri e del pronto soccorso stanno soccorrendo le persone in difficoltà e congiuntamente stiamo prestando assistenza a persone anziane, disabili e a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Abbiamo un punto per gli sfollati ai quali stiamo portando assistenza. Alcune zone sono senza elettricità. Tutti, forze dell’ordine, pompieri, vigili, sanitari del 118 stanno lavorando senza sosta".

Nel pomeriggio aveva colpito e non poco il messaggio diffuso dal sindaco Gian Luca Zattini, che preparava i forlivesi ad "una gravissima esondazione con allagamenti diffusi anche nel centro della nostra città", invitando i cittadini a rimanere nelle abitazioni, evitare spostamenti in auto e nelle strade che siano non solo accanto al fiume, ma anche nelle vicinanze dei fiumi.