Sold out e tanta generosità dallo show di Donna Solidale al Teatro Verdi

Quello che è andato in scena l’8 marzo al Teatro Verdi di Forlimpopoli, non è stato solo uno spettacolo ma è stato un prezioso momento di comunità dove la cittadinanza si è riconosciuta nei valori della solidarietà e con il proprio calore ha regalato emozioni tanto quanto gli artisti sulla scena. Il pubblico che è stato accolto dalle poesie infiocchettate di Maurizio Maraldi ha donato ben 1.400 euro. La serata è iniziata con i saluti della sindaca Milena Garavini e della vicesindaca Sara Pignatari, che oltre ad avere elogiato Donna Solidale avere espresso la loro vicinanza alle donne iraniane e afghane hanno raccontato dei progetti che l’amministrazione porterà avanti per le pari opportunità cercando di tracciare una strada che sia da esempio soprattutto per l nuove generazioni, con loro sul palco le due donne che hanno lavorato al progetto, l’anima e direttrice artistica l’argentina Veronica Gonzalez e l’organizzatrice nonché ufficio stampa e promozione Cristina Minotti le quali hanno ribadito di quanto siano importanti questi momenti corali e che tutte le persone coinvolte nella serata hanno lavorato in maniera completamente gratuita, “essendo nate in una parte fortunata del mondo tutti hanno restituito un po' di quello che hanno ricevuto”.

Sul palco anche l’Associazione Prevenzione Donna di Forlimpopoli, ha cui è destinato il ricavato della serata, rappresentato dal presidente De Falco che ha raccontato i loro importati obiettivi insieme ad Elisabetta Endrizzi. Poi lo show vero e proprio condotto con maestria da Fabiola Crudeli e da Veronica Gonzalez che hanno accompagnato il pubblico attraverso momenti di grande pathos ma anche di ilarità per far conoscere, tramite gli artisti sul palco la forza delle donne in ogni loro sfaccettatura, dall’omaggio musicale alla Staffetta Partigiana Tonina Laghi da parte di Mirko Catozzi di Anpi Forlimpopoli, ad una lettera di Letizia Battaglia, letta da Chiara Quadrelli di Libera, con la proiezioni di alcune fotografie simbolo dell’artista siciliana, all’appassionato intervento del Trio Auzir formato da Marie Rascoussier, Fabio Briganti e Regine Kohne con la partecipazione straordinaria di Cinzia Pompinetti con la messa in scena musicale di un testo di Eduardo Galeano. Spazio anche alla danza grazie al Gruppo Danza Forlimpopoli sempre in prima linea che ha regalato due momenti di pura bellezza, un assolo e una danza di gruppo in omaggio alle donne iraniane con il gesto ormai simbolo nel mondo di gettare il fazzoletto dalla testa.

Momenti di grande emozione per la lettura da parte di Fabiola Crudeli di una lettera scritta da una paziente oncologica ma anche momenti di sorriso con la fiaba rivisitata in tema femminista di Sabina Spazzoli e gli sketches di C’è chi c’ha Teatro e naturalmente la performance con i piedi di Veronica Gonzalez . Ancora musica regalata da Enrichetta Maffei con la sua “Fatti bella per te” di Paola Turci e la chiusura della serata con il Quartetto Acquario composto da Emanuele e Loredana Ambrogetti Moreno Mariani e Stefano Battistini che ha regalato la meravigliosa canzona di Finardi "Le ragazze di Osaka” dedicata alla figlia affetta dalla sindrome di down. Una menzione speciale ai Coop Lamberto Valli presente all’ingresso con le spille solidarie e alle opere di Luciano Navacchia grazie alla disponibilità di Paola Gatti. La serata come promesso è finita con un dolce saluto offerto dalle generose Mariette: una stupenda ed enorme torta mimosa di 1, 5 metri per 80! Graditissima da tutto il pubblico presente