Solidarietà sui banchi di scuola: consegnati ai Romiti libri e buoni spesa per gli studenti dei quartieri alluvionati

Non si ferma la catena di solidarietà a favore dei territori alluvionati e, in particolare, delle scuole. Sabato mattina, nell’aula magna della media “Mercuriale” ai Romiti, l'associazione genitori della scuola, alla presenza della presidente Raffaella Racioppo, della vice presidente Marcella Evangelista e del direttivo, ha consegnato i libri scolastici, il materiale di cancelleria e i buoni acquisto “Conad” a 30 ragazzi iscritti al primo anno degli istituti superiori. Si tratta di studenti di famiglie alluvionati provenienti da tutti i quartieri coinvolti dagli eventi di maggio e che si sono rivolti all'associazione per ricevere un sostegno concreto e immediato.

“Desidero rivolgere un ringraziamento per questa importante donazione e per il supporto fornito dalla dirigente scolastica dell’Ic5 Daniela Bandini, e per la sua presenza nel salutare i ragazzi ai quali ha augurato un nuovo cammino pieno di successi - dice Raffaella Racioppo - come anche al coordinatore del Comitato del quartiere Romiti, Stefano Valmori, all’associazione genitori della scuola primaria “Pio Squadrani”, a don Loriano Valzania della parrocchia dei Romiti e a Alessandro Zamboni che hanno reso possibile, grazie anche alla grande generosità di molti benefattori, il raggiungimento di questo obiettivo”.

Un momento emozionante, quello della consegna del materiale scolastico, perché “le donazioni hanno il cuore grande tanto quanto quello di chi dona - dice la presidente dell’associazione genitori - e danno la possibilità di supportare il futuro dei nostri ragazzi. A tutti i donatori esprimiamo esprime il più sentito ringraziamento, perché la solidarietà non può non passare attraverso la scuola e perché non ci può essere ripartenza migliore se non dai nostri ragazzi”.