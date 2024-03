Sostegno per la ricerca scientifica, lanciato il progetto Sharing Breath 2024 "Forlì Capitale del Respiro"

Successo per la Cena di Presentazione Sharing Breath 2024: una serata di condivisione e sensibilizzazione. La serata del 28 marzo al Grand Hotel Forlì è stata illuminata di passione, impegno sociale e speranza per la Cena di Presentazione Sharing Breath 2024, un evento che ha visto la partecipazione di tanti illustri ospiti e sostenitori, tutti uniti per promuovere la consapevolezza dell'importanza di un Respiro e per sostenere le cause della Ricerca Scientifica e della Prevenzione.

La serata, presentata da Marco Viroli, è stata inaugurata con un caloroso benvenuto, durante il quale è stato lanciato il progetto Sharing Breath 2024 - Forlì Capitale del Respiro – 6° edizione. Dal 2019 questo progetto, grazie alle associazioni promotrici Ammp Odv, Lega Italiana Fibrosi Cistica, Csain Forlì-Cesena e Hal9000 Aps con il Supporto del Comune di Forlì, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a raccogliere fondi che quest'anno saranno devoluti per l'acquisto e la donazione di attrezzature per il Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Bufalini Cesena e l'Unità Operativa Pneumologia dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

Gli ospiti presenti che sono intervenuti, tra cui il Presidente di Ammp Odv, Matteo Buccioli, e il vicepresidente Nazionale della Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus, Antonio Guarini, hanno affrontato l'importanza delle iniziative di sensibilizzazione e raccolta fondi, mentre i responsabili scientifici dei due reparti destinatari delle donazioni, il professor Venerino Poletti e la dottoressa Maura Ambroni, hanno illustrato l'impatto positivo che tali contributi avranno sulle loro rispettive realtà e di come il mondo del volontariato abbia negli ultimi anni supportato il lavoro quotidiano degli operatori sanitari.

Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, ha partecipato alla serata per esprimere il suo sostegno istituzionale, sottolineando l'importanza di un'azione congiunta per affrontare le sfide legate alla salute respiratoria.

La seconda parte della serata ha visto interventi coinvolgenti di Matteo Buccioli, presidente di Ammp Odv, e Antonio Guarini, vicepresidente Nazionale della Lega Italiana Fibrosi Cistica ONLUS, che hanno presentato il Convegno Scientifico previsto per l'edizione 2024 di Sharing Breath che si terrà a Forlì il 13-14 settembre prossimi. Matteo Buccioli è intervenuto in questa parte della serata presentando le iniziative 2024 che saranno legate allo Sport e all'Inclusione. Michele Amadei e Daniela Bombardi hanno illustrato con entusiasmo l'organizzazione della Cena del Respiro, mentre Luca Bollini, Direttore Artistico, ha presentato lo spettacolo che si terrà quest'anno ed ha emozionato il pubblico con un’esperienza condivisa con tutti i presenti, un minuto di apnea per condividere la difficoltà delle persone a cui manca il Respiro.

La Cena di Presentazione 2024 ha rappresentato un momento importantissimo per celebrare il sostegno e l'impegno di tutti coloro che si battono per la causa del respiro, culminando con un toccante brindisi a sostegno del progetto Sharing Breath e delle sue finalità: Respiro, Trapianto, Prevenzione. La serata si è conclusa con un sentito ringraziamento da parte di tutti i promotori che hanno sottolineato l'importanza di continuare a sostenere la Ricerca scientifica e le iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da patologie respiratorie.

L'evento è stato immortalato da Cristiano Frasca, fotografo ufficiale di Sharing Breath, che ha catturato i momenti più significativi di una serata indimenticabile.