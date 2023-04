"Sotto il muro dei 100 chili", Forlimpopoli guadagna il quinto posto nella rete "Rifiuti Zero"

“Sotto il muro dei 100 chili” c’è anche Forlimpopoli che si posiziona al quinto posto su 328 comuni della regione nella graduatoria della rete Rifiuti Zero. E per questo risultato è stato premiato sabato nel corso della cerimonia di premiazione che si è tenuta presso l’Auditorium Volmer Fregni nel Comune di San Prospero,nel modenese. Nel 2021 Forlimpopoli ha prodotto solamente 52 chili di rifiuti non riciclati per abitante equivalente, e 79 chili per abitante residente.

“Un bel risultato ottenuto grazie a tutti i cittadini di Forlimpopoli che ringraziamo per l’impegno - dichiara Gian Matteo Peperoni assessore all’Ambiente che ha ritirato il riconoscimento -. L’ottavo posto nella Rete Rifiuti Zero ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, e conferma che le scelte dell’amministrazione per la raccolta rifiuti vanno nella giusta direzione. Il nostro obiettivo è quello di migliorare un risultato già molto buono e per questo crediamo sia fondamentale attivare e sostenere ogni occasione di educazione e sensibilizzazione, oltre a mantenere grande attenzione nel contrastare comportamenti scorretti”.

Questa è stata la 9° edizione del premio “Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso rifiuti zero – Emilia-Romagna”, promossa e organizzata dalla Rete Rifiuti Zero ER e dai Comuni Rifiuti Zero ER con la collaborazione dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e dell’EcoIstituto di Faenza. Basata sulla minor quantità di spreco, cioè di rifiuti non riciclati, per abitante residente e per abitante equivalente la classifica con i dati del 2021 ha visto quest’anno al primo posto ex equo il comune di San Prospero, primo per abitanti equivalenti e secondo per residenti, e il comune di Civitella di Romagna, risultato primo per abitanti residenti e terzo per equivalenti. Scopo del premio è evidenziare le ragioni che hanno permesso ai comuni virtuosi di ottenere i migliori risultati, a cominciare dai sistemi di raccolta adottati. Il risultato di questa analisi mostra che la raccolta porta a porta con tariffa puntuale sia un sistema efficace per contenere la produzione di scarti.