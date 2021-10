Sotto il sedile nascondevano un sacchetto pieno di marijuana: terzetto nei guai

Anche in questo weekend la Polizia di Stato di Forlì ha monitorato le principali arterie stradali e autostradali della provincia per prevenire incidenti, sanzionare i comportamenti scorretti alla guida e stoppare traffici loschi. Complessivamente sono state impiegate 47 pattuglie della Polizia Stradale, che hanno soccorso 15 automobilisti in difficoltà, ritirato 2 patenti e altrettante carte di circolazione, contestando infrazioni che hanno portato alla sottrazione di 150 punti.

Sabato pomeriggio gli agenti della Sottosezione di Pieveacquedotto hanno denunciato tre stranieri, di età compresa tra 24 e 32 anni, per possesso di sostanza stupefacente. Durante un controllo al casello di Forlì, hanno confabulato freneticamente tra loro durante l'identificazione, non facendo altro che alimentare i sospetti del personale in divisa. E’ scattato subito il controllo approfondito dell’auto dove, sotto il sedile anteriore del passeggero, le pattuglie della Sottosezione di Forlì hanno trovato un sacchetto sottovuoto contenente quasi un etto di marijuana, oltre a piccole dosi di hashish.