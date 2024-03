Spaccio di droga ed elementi "pericolosi" nel bar: questore fa chiudere il locale

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nel centro storico di Forlì. Nel pomeriggio di ieri, il personale della Questura di Forlì-Cesena ha notificato un provvedimento di sospensione della licenza, della durata di 7 giorni, al titolare di un bar situato alle porte del centro di Forlì. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai numerosi controlli effettuati, durante i quali sarebbero stati identificati all’interno del locale vari pregiudicati per reati in materia di stupefacenti e di immigrazione.

I controlli sono stati recentemente intensificati, nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto al degrado urbano disposti dal Prefetto e coordinati dalla Questura con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, anche a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da comitati di cittadini e residenti. In occasione di un controllo, un avventore, che aveva cercato di eludere l’attività di polizia allontanandosi dal bar, è stato trovato in possesso di cinque involucri di cocaina e denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nonostante la continua attenzione delle forze di polizia, il locale avrebbe continuato a essere caratterizzato, in orario pomeridiano e serale, dalla frequentazione di persone ritenute pericolose dalla Questura poiché inciderebbero negativamente sulle condizioni di “vivibilità” della zona, determinando un pericolo per la sicurezza pubblica. Alla luce di questi elementi, il Questore Claudio Mastromattei ha firmato il provvedimento che sospende per 7 giorni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.