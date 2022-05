Duplice suicidio, spunta una lettera d'addio. L'ombra della profezia Maya su Spinello

I due corpi sono stati trovati sul letto, uno di fianco all'altro. A fianco dei cadaveri, due pistole regolarmente detenute. Fatale, a quanto sembra, sarebbe stato un colpo in bocca che non ha lasciato scampo ad entrambi. E' la scena a cui si sono trovati di fronte i Vigili del Fuoco e i Carabinieri nella serata di sabato a Spinello, frazione di Santa Sofia, intorno alle ore 20. I due coniugi, rispettivamente di 67 e 65 anni, ex dipendenti del Senato e in pensione, si sarebbero entrambi suicidati.

Secondo quanto riporta un'agenzia Ansa sarebbe stato trovato un biglietto in camera da letto, indirizzato ai figli, in cui si sottolineerebbe l'appartenenza a un gruppo che aveva annunciato la fine del mondo. Sul caso indagano i carabinieri di Meldola.

Il nome di Spinello era salito alla ribalta della cronaca una ventina di anni fa, già nel 2001, quando la piccola frazione montana era stata considerata come un posto benedetto che avrebbe potuto sopravvivere alla profezia dei Maya (che annunciava la fine del mondo il 21 dicembre 2012). Tantissimi erano stati gli acquisti immobiliari negli anni precedenti quella data, ed erano stati anche fatti costruire bunker sotterranei con scorte alimentari.

"A fatti così non siamo abituati" - dice scioccato all'Ansa Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia. "Non li conoscevo personalmente ma so che non erano residenti a Santa Sofia, lo sono stati in passato, e ora qui avevano una seconda casa da diversi anni". "Ho parlato con qualche vicino - aggiunge il sindaco - ma finora non è emerso nulla di strano" che possa far pensare al gesto estremo dei due"