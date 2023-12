Il mondo dello sport al fianco dei bimbi di pediatria: arrivano tanti regali nel reparto

ll mondo dello sport corre a sostegno dei più bisognosi. Nella mattinata di sabato, la presidente di AiCS Comitato Provinciale di Forlì-Cesena, insieme ad una delegazione formata da atlete e allenatrice del Mamanet dell’AiCS Volley, hanno consegnato i regali al reparto di Pediatria dell'ospedale Morgagni. Un’iniziativa sostenuta da AiCS Volley, AiCS Comitato Provinciale Forlì-Cesena e AiCS Sport Village che hanno comprato il materiale.

Sotto l’albero il giorno di Natale i bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria del Morgagni troveranno un regalo per loro pronto ad essere scartato. Un gesto spontaneo e venuto dal cuore per far vivere nel migliore dei modi chi non gode della stessa fortuna di poter vivere un sereno Natale in famiglia. Oltre a giochi e libri, sotto l’albero del reparto di pediatria è stato consegnato materiale di cancelleria sempre utile durante tutto l’anno.