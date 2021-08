Ridracoli e Appennino, oltre 35mila turisti da maggio. Boom per l'ebike, già sold out le canoe

Famiglie, ma anche tanti giovani, e non solo romagnoli alla scoperta del cosidetto turismo slow. Ed è boom di visitatori alla diga di Ridracoli. A confermarlo sono i numeri. Solo nei primi quindici giorni di agosto vi sono stati 7mila ingressi, mentre dall'apertura di maggio ne sono stati registrati 35mila (27mila dei quali paganti). "La stagione sta andando bene e siamo decisamente contenti - conferma il responsabile della coop Atlantide che gestisce i servizi turistici Massimo Casadei -. Siamo sui livelli del 2018 e del 2019, mentre il 2020 è fuori portata (quattromila ingressi in più, ndr), perchè un anno anomalo dove non era possibile viaggiare all'estero e soprattutto dopo il lungo lockdown, con tante persone che avevano scoperto il piacere di vivere l'Appennino. Ricordiamoci che il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è tra i 57 parchi migliori del mondo ed i turisti lo stanno apprezzando".

I flussi maggiori si registrano durante la primavera e l'autunno, ma è ormai più che certo che famiglie e giovani stanno scoprendo il desiderio di vivere la montagna. Insieme al Parco delle Foreste Casentinesi, patrimonio dell'Unesco, il gigante d’acqua della Romagna è tra le principali attrazioni della Romagna, grazie, ma richiamano turisti anche Idro, l’Eco Museo delle Acque, e le escursioni sul battello elettrico. I giovani puntano sulla canoa e l'e-bike, tant'è che ne sono state acquistate dei nuovi esemplari. "C'è una grandissima richiesta per quanto riguarda l'e-bike, raddoppiata rispetto al 2020. E il quarto anno che forniamo questo servizio e nel 2021 abbiamo ampliato il servizio, acquistando altri otto esemplari. Per quanto riguarda le escursioni in battello, sette attività al giorno, i numeri sono simili a quelli degli anni precedenti. Confermato anche il successo delle canoe, 20 a disposizione, sold out fino al termine della stagione. E' un'esperienza interessante tra la natura, che entusiasma i visitatori, che apprezzano la bellezza e la naturalezza del nostro Appennino".

Un altro servizio offerto agli escursionisti su due ruote è quello del battello "Caronte", con attraversata guidata del lago. Fanno registrare il tutto esaurito le "Case di Ridracoli": "Dopo le chiusure del covid la richiesta è aumentata e non ci sono posti liberi fino alla fine di agosto - spiega Casadei -. Sono gettonati i mini appartamenti da 4-5 posti letto l'uno, mentre le case più grandi si riempiono principalmente nei weekend e per il mese di agosto sono liberi solo sei giorni. Sono case in autogestione, prese da gruppi di amici o più nuclei familiari, con sale molto grandi. Anche il campeggio è sempre pieno, con tante richieste di pernottamento. Ma si tratta di una piccola area sosta, con 13 piazzole".

"Gli investimenti che Romagna Acque ha fatto insieme alla Cooperativa Atlantide stanno dando buoni frutti - commenta il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè -. Sono diversi i servizi che sono stati messi a disposizione, dalle canoe all'e-bike. Inoltre sono state migliorate le segnaletiche per gli amanti del trekking o delle escursioni in bici lungo i sentieri". La domanda cresce di anno in anno: "Rispetto alle estate degli anni passati stiamo ricevendo dei buoni ritorni, forse perchè c'è un maggior desiderio di refrigerio o di attività all'aria aperta, anche dopo il periodo di lockdown dello scorso anno. Inoltre più aumenta l'offerta e più c'è richiesta e con Atlantide ci stiamo misurando in merito ad altre attrattività mettere in campo, sempre nell'ottica della sostenibilità e del rispetto del paesaggio", ribadisce Bernabè. Tra le novità c'è l'apertura di una nuova struttura a Bagno di Romagna, la Ca' Serafina, riaperta a luglio. "Anche li il turismo si sta risollevando", chiosa Casadei.