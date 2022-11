Furgone impazzito e senza conducente piomba dentro un'azienda e travolge gli operai: 4 feriti, di cui due gravi

Un incidente sul lavoro assurdo e dai contorni ancora da delineare con esattezza: è quanto successo venerdì mattina in un'azienda di tinteggiature che si trova sulla via Emilia per Cesena, a Forlimpopoli. Intorno alle 8,30 un gruppo di operai all'interno della sede aziendale è rimasto travolto da un veicolo impazzito, senza conducente, che ha sfondato l'ingresso a velocità sostenuta. Nell'incidente sono rimasti feriti 4 operai, uno dei quali è rimasto anche incastrato tra il mezzo e gli oggetti presenti all'interno del capannone.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sul posto assieme alla Medicina del Lavoro, poco prima dell'incidente, un altro operaio avrebbe messo in moto un furgone aziendale nel piazzale antistante. Una procedura che spesso viene fatta per far scaldare il mezzo. I lavoratori, invece, erano all'interno del capannone, in attesa di partire per i lavori commissionati. Per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo con nessuno a bordo in grado di frenarlo, è partito autonomamente in una sua corsa, attraversando il piazzale e piombando appunto contro l'ingresso dell'azienda, colpendo così le persone all'interno.

Sono quattro gli operai feriti, nessuno versa in pericolo di vita, ma due di loro hanno riportato gravi traumi. Si tratta di due italiani e due stranieri. I feriti sono stati smistati tra gli ospedali di Cesena (tre lavoratori) e di Forlì (un lavoratore, oltre ad una quinta persona, quella che ha messo in moto il furgone, per lo stato di choc). Da ricostruire ora con esattezza come sia stato possibile che il veicolo sia partito in modo autonomo dopo che era sceso l'addetto che lo aveva messo in moto.