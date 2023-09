Nuova vita per lo storico negozio sportivo: inaugura il punto vendita in Corso della Repubblica

Nuova vita per l'insegna Sport Service nel cuore del centro storico di Forlì. Sabato pomeriggio si è tenuta infatti l'inaugurazione ufficiale del secondo punto vendita Sport Service, di cui Paolo Minoia è socio insieme a Luciano Baldinotti e Piero Medri dal 1995. In Corso della Repubblica si è svolta così la grande apertura del negozio, già aperto in realtà da luglio, pensato per chi si sposta anche a piedi come gli abitanti del centro storico, gli universitari e chiunque voglia approfittare di una passeggiata in centro.

“Abbiamo deciso di chiudere il negozio Minoia in corso Mazzini e spostarci in un nuovo spazio, più grande e accogliente, per poter ampliare la nostra offerta - ha spiegato Minoia -. Ora non proponiamo solo scarpe, ma articoli sportivi a 360 gradi uomo donna e bambino, che spaziano dalle calzature all’abbigliamento per il running e la palestra, gli articoli da piscina, il mare e il tempo libero con prodotti di qualità e marchi indiscussi del settore sportivo".