Strada Statale 67, il comitato civico incontra il vice-ministro Bignami e la deputata Buonguerrieri

Il Comitato Civico SS67, continua la sua opera di sensibilizzazione per ammodernare e mettere in sicurezza la Strada Statale 67, anche nel tratto da Dovadola al passo del Muraglione. Rappresentato per l’occasione da Vincenzo Bongiorno, uno dei tre coordinatori, il Comitato ha avuto la possibilità, assieme al sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, di un dialogo con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, e con Alice Buonguerrieri. L’incontro si è svolto il 9 dicembre a Forlì.

“Ringraziamo il viceministro Bignami e l’onorevole Buonguerrieri - affermano i coordinatori del Comitato Civico SS67, Vincenzo Bongiorno, Alessandro Ferrini e Riccardo Ragazzini - per la disponibilità all’ascolto, elemento che fa sempre piacere. E fa ancor più piacere interloquire con rappresentanti istituzionali, così com’è avvenuto con Bignami e Buonguerrieri, che dimostrano di conoscere bene la situazione e manifestano la volontà di occuparsene”. I tre coordinatori inoltre hanno espresso soddisfazione per i recenti lavori Anas di sistemazione dell’asfalto su alcuni tratti della strada, cosa che non si vedeva da diversi anni, e aggiungono: “Abbiamo però anche segnalato che ci auguriamo che tali interventi possano essere svolti al più presto su tutto il tracciato da Dovadola al Muraglione, e in particolare in alcuni punti ancora malandati nel tratto dopo Rocca San Casciano”.

Sul versante ammodernamento, alla presenza anche del sindaco di Dovadola, Francesco Tassinari, il Comitato ha proposto la visione di un vecchio progetto Anas per la fluidificazione della circolazione in un tratto nel territorio del Comune di Dovadola e di collegamento con Rocca San Casciano. “Siamo consapevoli - concludono Bongiorno, Ferrini e Ragazzini - che il percorso sarà lungo, ma nell’incontro con il viceministro Bignami e l’on. Buonguerrieri, abbiamo ravvisato la buona volontà di occuparsi seriamente della vicenda, e davvero non è poco”.