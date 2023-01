Studenti del Marconi pronti per l'Erasmus: parte la selezione dei candidati

Lituania, Slovenia e Spagna sono le prossime destinazioni di alcuni studenti dell’Istituto Tecnico “Marconi” di Forlì. Lunedì 9 gennaio si è infatti aperto il Bando per candidarsi a svolgere un tirocinio presso un’azienda estera della durata di un mese. Al Bando possono partecipare gli studenti e le studentesse delle classi quarte dell’Istituto.

Recentemente, l’Istituto di viale della Libertà si è aggiudicato il bando di gara per i progetti Erasmus+ con un percorso ad hoc che prende il nome di “Perseo”, acronimo di “PERcorsi formativi sulla Sostenibilità E l’Orientamento al lavoro in Europa”. Sono contate anche “mobilità internazionali” per docenti e per chi si fosse già diplomato al Marconi. Il progetto Erasmus+ è stato presentato alla presenza della comunità studentesca e delle famiglie nell’Aula Magna dell’Istituto nel mese di dicembre, ed ora entra nel vivo con la selezione dei candidati che sono desiderosi di mettersi in gioco e affrontare questa esperienza di vita.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione dell’agenzia Uniser, una cooperativa sociale che offre servizi per la mobilità formativa sin dal 1998, ed è interamente finanziato dai fondi europei, che coprono le spese di viaggio, vitto e alloggio. Gli studenti che si aggiudicheranno le mobilità saranno divisi in gruppi di otto o nove, con destinazioni Saragozza (Spagna), Maribor (Slovenia) e Vilnius (Lituania). Le mobilità comprendono un tirocinio in un’azienda del settore di studi di ogni singolo studente della durata di un mese circa, nel periodo da metà maggio a metà giugno 2023.

In ogni destinazione sono presenti delle agenzie di supporto, esperte nella mobilità internazionale, che si occupano di individuare alloggi idonei e di organizzare i tirocini e le attività culturali. Le aziende estere ospitanti sono individuate dalle agenzie di supporto sulla base dei seguenti criteri: sostenibilità, inclusione e digitalizzazione. Il progetto rappresenta un importante arricchimento dell’offerta formativa dell’Istituto, che per primo nel territorio risponde alle esigenze di internazionalizzazione delle imprese locali. L’obiettivo strategico dell’Istituto Tecnico Marconi è quello di rendere questo tipo di esperienze internazionali strutturate nel percorso formativo dei futuri tecnici.