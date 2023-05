"Superare un grande trauma per affrontare il futuro": la psicoterapeuta Simonetta Giunchi incontra gli alluvionati

Sabato alle 20,30 per una intera settimana, CavaRei ospita la dottoressa Simonetta Giunchi, psicoterapeuta esperta nella tecnica Emdra supporto delle persone che hanno subito un grande trauma come quello dell’alluvione. L’Emdr è una terapia che aiuta l’elaborazione di traumi psichici derivanti da situazioni drammatiche come l’esposizione al pericolo e all’impotenza nell’evitare i danni alle persone e alle cose. Fino a sabato 3 giugno, tutte le sere per un’ora la dottressa Giunchi aiuterà ad elaborare le memorie della paura e dell’impotenza che sono ancora vigili all’interno del corpo e della mente per recuperare la forza di reagire e la vitalità necessaria per affrontare il futuro.

Agli incontri sarà presente anche Alfredo Catenaro, Dirigente della Polizia di Stato in pensione, definito “sopravvissuto in divisa” al terremoto dell’Aquila del 2009 quando ricopriva la carica di Comandate della Polizia Stradale, Alfredo racconterà come ha superato il suo trauma grazie alla terapia EMDR e come sta aiutando la comunità forlivese nel suo ruolo di Coordinamento degli aiuti presso il Palazzetto dei Romiti.

La cooperativa CavaRei, rimasta illesa dall’alluvione, si mette a disposizione della comunità per ricambiare la vicinanza e la solidarietà ricevuta in tante altre occasioni. Per coloro che non hanno la possibilità di muoversi con mezzi propri dalle 19,30 alle 20,15 tutte le sere i pulmini di CavaRei offriranno il servizio navetta dal Palazzetto dei Romiti e dal Parco di via Sillaro, verso la sede degli incontri presso la sala polivalente di Via Bazzoli. Il servizio sarà garantito anche per il ritorno. Questa iniziativa è resa possibile anche grazie ai tanti volontari anche dai quartieri limitrofi che hanno risposto prontamente alla chiamata di CavaRei per fa parte del comitato organizzatore.