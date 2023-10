Sversamento di olio nel canale sulla via Emilia a Panighina: già programmata la rimozione

Previsti lavori sulla via Emilia, nel tratto compreso tra il semaforo di Panighina e il negozio "Tuttocarni". Venerdì, dalle 9 alle 17, verrà istituito un senso unico alternato tramite movieri tra il chilometro 36+100 e il chilometro 38+800 per rimuovere del terreno interessato da uno sversamento accidentale di olio combustibile, in corrispondenza del canale adiacente alla corsia in direzione Sud (Cesena). La via Emilia resterà dunque percorribile al netto dei disagi e dei rallentamenti che inevitabilmente si verranno a creare. I lavori verranno effettuati dalla società Belfor Italia.