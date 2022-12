"Vandalismi nel chiostro, li prenderemo: ora ci sono telecamere ben funzionanti"

Atti vandalici avvenuti nelle scorse ore nel chiostro di San Mercuriale, l'Amministrazione comunale di Forlì si è subito attivata per verificare la dinamica dei fatti e individuare i responsabili. "Ho immediatamente chiesto alla Polizia Locale e agli uffici competenti di porre in essere tutte le misure per contrastare e prevenire queste forme di degrado nel nostro centro storico e, in particolare, nei nostri luoghi di pregio e monumentali": queste le parole del Vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo.

“Da un primo riscontro – prosegue – è emerso il perfetto funzionamento delle telecamere del servizio di videosorveglianza in tutte le postazioni. Ora gli incaricati stanno visionando i filmati. Oltre a ritenere deprecabile l’imbrattamento dei muri e gesti di rottura o danneggiamento di materiali, stupisce anche l’ingenuità degli autori che danno sfogo alla propria inciviltà al cospetto dei cartelli di videosorveglianza e avendo consapevolezza della presenza di telecamere funzionanti. Quindi mi chiedo: si tratta di ingenuità o di deliberata strafottenza?"

"Il messaggio che vogliamo dare – conclude l’avvocato Mezzacapo – è che la città non può tollerare forme di vandalismo e che il contrasto al degrado è una attività che portiamo avanti incessantemente, sia in chiave di prevenzione, sia con controlli per individuare e punire i responsabili. Appena avremo individuato i responsabili, sporgeremo denuncia nei loro confronti per aver deturpato un bene pubblico”.