Raffiche di vento oltre gli 80 chilometri orari e grandine: una tempesta si abbatte su Forlì

Violente raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine. Un violento temporale si è abbattuto nella tarda mattinata di giovedì, poco prima delle 12.30, su Forlì. La Protezione Civile aveva diramato per giovedì un'allerta meteo, prevedendo "condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati, più probabili sulle zone di pianura settentrionali e Appennino centro-occidentale". I fenomeni hanno interessato anche parte del Forlivese.

Un cielo particolarmente cupo intorno alle 12, una nube a mensola che non faceva presagire nulla di buono. Ed in un attimo si è abbattuta un'autentica tempesta. Raffiche di vento superiore ai 80 chilometri orari, che spazzato via lungo la strada bidoni della raccolta rifiuti, ma anche spezzato rami. Disagi sono stati segnalati ad esempio in viale Salinatore, viale Italia e viale dell'Appennino. Due tigli invece caduti nei pressi della camera mortuaria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Fortunatamente non vi sono stati feriti.

VIDEO - Rami spezzati dalla furia del vento

La distribuzione delle precipitazioni non è stata omogenea, colpendo in particolar modo la zona nord della città. L'acquazzone è stato accompagnato anche dalla grandine. Complessivamente sono caduti nelle aree più interessate dal fenomeno intenso tra i 7 ed i 11 millimetri di pioggia, mentre nella zona meridionale della città il pluviometro ha misurato 4,6 millimetri di pioggia. La raffica di vento più intensa, come si evince dalla rete di Emilia Romagna Meteo, è stata registrata a San Varano, con 86,9 chilometri orari, a San Leonardo è stata di 80,5 chilometri orari, mentre in città il vento si è 'fermato' a 66 chilometri orari. La fase più intensa del temporale è durata circa 10 minuti.

Venerdì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "temporanei annuvolamenti in mattinata lasceranno posto ad ampi rasserenamenti in pianura. Addensamenti cumuliformi potranno interessare invece i rilievi nel corso della giornata, con possibili, isolati, brevi rovesci". Le temperature massime saranno compresa tra 29 e 35 gradi. I venti soffieranno deboli tra est e nord-est. Dal weekend, informa sempre Arpae, "la presenza persistente dell'anticiclone africano sull'Italia favorirà condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso sulla nostra regione senza precipitazioni. Temperature in costante e lieve aumento".