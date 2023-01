Tentato raggiro, il racconto: "Occhio a chi propone un sondaggio e il recapito di un omaggio"

Se ne inventano di tutti i colori per cercare di truffare persone che credono nella buona fede di chi si trova dall'altra parte della cornetta. Vittima di un tentativo di raggiro, accaduto mercoledì, una donna residente a Predappio. A raccontare l'episodio è il figlio della vittima, nella speranza che altre persone non cadano nel tranello. "Circa una settimana fa mia madre era stata chiamata da una ragazza che le ha chiesto di rispondere a tre domande per un sondaggio - esordisce la segnalazione -. Doveva indicare l'età, quante persone abitassero in casa e se ci fossero stati casi oncologici in famiglia".

Mercoledì la donna "ha ricevuto un'altra telefonata in cui la informavano che con quel sondaggio si era aggiudicata un omaggio da parte di un'azienda che stava per aprire a Predappio e che invece che farsi pubblicità in modo tradizionale operava in questo modo". "Mia madre ha ingenuamente fornito il proprio indirizzo e le è stato comunicato che l'indomani le sarebbe stato recapitato l'omaggio - continua il segnalante -. Appena mi ha raccontato l'accaduto mi sono informato e ho visto che ci sono state truffe del genere in cui si presentano con degli omaggi fasulli per i quali ti fanno firmare un documento di ritiro che in realtà comporta la sottoscrizione di contratti onerosi".

Giovedì, informa il figlio della donna, "mia madre ha poi ricevuto un'altra telefonata che le ricordava di un presunto "'appuntamento" e richiedeva anche la presenza di mio padre. Quando mia madre sotto mio consiglio ha iniziato a fare domande, chiedendo informazioni e nominativo dell'azienda questi hanno fatto un passo indietro".