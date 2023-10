Terremoto del 18 settembre, dal riminese donazioni per Castrocaro e Terra del Sole

Federfarma Rimini, in collaborazione con il Club 41 Forlì e con il Club 41 Rimini, ha portato un aiuto concreto alla collina forlivese, duramente colpita dall’alluvione del maggio scorso e poi dal terremoto di qualche settimana fa. Sono stati donati 3.500 euro al Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e 3.500 euro al Comune di Rocca San Casciano. Una delegazione composta da Roberto De Luigi, presidente Federfarma Rimini, Vittorio Manes, presidente del Club 41 Forlì, Ruggero Cantelli, membro del Consiglio direttivo di Federfarma Rimini e socio del Club 41 Rimini, Riccardo Lombardi, castrocarese e past president della RT6 che nel suo anno di presidenza ha aiutato a portare a termine la donazione, e Vincenzo Bongiorno, socio del Club 41 Forlì e membro d’onore della Terza Zona Round Table Italia, ha incontrato il sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi, il Vicesindaco, Silvia Zoli, e il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti.

È stata l’occasione, presso il Municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole sabato scorso, per simboleggiare anche con l’omaggio dei gagliardetti, l’avvenuta donazione. A proporre a Federfarma Rimini l’aiuto alle zone collinari forlivesi è stato Fabio Agabiti, past president nazionale del Club 41 e socio riminese dello stesso. Per l’individuazione dei due Comuni è stato poi chiesto consiglio al Club 41 Forlì. “Un grande e sincero grazie - affermano il sindaco Billi e il vicesindaco Zoli - a Federfarma Rimini e al Club 41 Forlì per la donazione ricevuta. È per noi un segnale molto importante moralmente, che non ci fa sentire soli, e nella concretezza mettendoci a disposizione liquidità utile per fare fronte ai tanti bisogni provocati dall’alluvione”. Con la stessa gratitudine, il sindaco Pier Luigi Lotti osserva: “La donazione di Federfarma Rimini ci aiuta ad affrontare questo periodo non facile. Pensavamo che il peggio fosse arrivato con le numerose frane a seguito dell’alluvione del maggio scorso, ma poi come Comune di Rocca anche il terremoto di qualche settimana fa ci ha fortemente danneggiato, con 23 edifici privati inagibili e 56 persone sfollate”.

“Come Federfarma Rimini – affermano il presidente De Luigi e il consigliere Cantelli – siamo qui a manifestare la nostra vicinanza agli amici romagnoli della collina, duramente colpiti dall’alluvione prima e dal terremoto poi. Questi territori si stanno già rialzando e torneranno più forti di prima. Tifiamo per loro”. Il presidente del Club 41 Forlì, Manes sottolinea: “È stato un onore collaborare con Federfarma Rimini nell’aiuto alla nostra bella collina. Come Club 41 continueremo a stare vicini a chi è stato colpito dall’alluvione di maggio e dal terremoto del 18 settembre”.